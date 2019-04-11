Турчинов: Россия готовится к полномасштабной войне в Европе, первый плацдарм - Украина

11 апреля, 2019, 13:22

Россия продолжает располагать военную инфраструктуру вдоль украинской границы

Об этом секретарь СНБО Александр Турчинов заявил во время 12-го Киевского форума, передает Еспресо.TV

Турчинов отметил, что для обеспечения наступления, которое готовится Российской Федерацией, будут использовать 6-ю 4-ю армии воздушно-космических сил.

Вдоль украинской границы расположили 8 ракетных бригад, к наступлению готовятся 4 дивизии и 5 бригад воздушно-десантных войск, 5 бригад и 1 полк морской пехоты.

По словам Турчинова, "совокупный первый пуск ракетных комплексов, расположенных вдоль нашей границы на Черном и Азовском морях, сегодня превышает 364 ракетных пусках".

Он добавил, что в последние годы очень быстро развивается российская военная инфраструктура вдоль украинской границы:

восстанавливаются аэродромы,

создаются инфраструктурные проекты, которые позволяют быстро перебрасывать большие по численности воинские подразделения к нашей границе;

создаются военные базы и базы хранения военной техники.

"Но даже этот ресурс Россия считает недостаточным. В южном военном округе началось формирование 6 резервных "казацких дивизий". Я не назвал еще мощный Черноморский флот, 22-й армейский корпус, который сейчас в Крыму и готов проводить военные действия на юге Украины. РФ готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе. Первый плацдарм, который они будут пытаться взять - наша страна ", - рассказал секретарь СНБО.