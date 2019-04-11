//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Турчинов: Россия готовится к полномасштабной войне в Европе, первый плацдарм - Украина


фото: turchynov.com
Россия продолжает располагать военную инфраструктуру вдоль украинской границы

Об этом секретарь СНБО Александр Турчинов заявил во время 12-го Киевского форума, передает Еспресо.TV

Турчинов отметил, что для обеспечения наступления, которое готовится Российской Федерацией, будут использовать 6-ю 4-ю армии воздушно-космических сил.

Вдоль украинской границы расположили 8 ракетных бригад, к наступлению готовятся 4 дивизии и 5 бригад воздушно-десантных войск, 5 бригад и 1 полк морской пехоты.

По словам Турчинова, "совокупный первый пуск ракетных комплексов, расположенных вдоль нашей границы на Черном и Азовском морях, сегодня превышает 364 ракетных пусках".

Он добавил, что в последние годы очень быстро развивается российская военная инфраструктура вдоль украинской границы:

  • восстанавливаются аэродромы,
  • создаются инфраструктурные проекты, которые позволяют быстро перебрасывать большие по численности воинские подразделения к нашей границе;
  • создаются военные базы и базы хранения военной техники.

"Но даже этот ресурс Россия считает недостаточным. В южном военном округе началось формирование 6 резервных "казацких дивизий". Я не назвал еще мощный Черноморский флот, 22-й армейский корпус, который сейчас в Крыму и готов проводить военные действия на юге Украины. РФ готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе. Первый плацдарм, который они будут пытаться взять - наша страна ", - рассказал секретарь СНБО.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 апреля, 2019 четверг

больше новостей

11 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать