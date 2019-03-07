В США заявили, что КНДР возобновила работоспособность ракетного полигона
7 марта, 2019, 18:46
Власти КНДР возобновили работоспособность испытательного ракетного полигона Сохе
Об этом сообщает 38 North, который действует при вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.
Коммерческие спутниковые снимки указывают на строительство для восстановления стартовой площадки и испытательного стенда двигателя, которое началось до того, как саммит в Ханое продолжился быстрыми темпами.
"Учитывая эти строительные работы, а также деятельность на других участках этого объекта, Сохе вернулся в нормальное рабочее состояние. На стартовой площадке до 6 марта завершились работы на рельсовой транспортной структуре, и эта структура, возможно, уже действует", - говорится в сообщении.
- France 24 сообщала, что встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном 27 февраля в Ханое провалилась, потому что не была подготовлена надлежащим образом.
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