Штабы Зеленского и Порошенко встретились на "Олимпийском" обсудить дебаты
11 апреля, 2019, 15:04
Представители кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко встретились на НСК "Олимпийский", чтобы договориться, когда и где встретятся на дебатах
Об этом говорится в сюжете "5 канала".
Указывается. что штаб Порошенко продолжает настаивать на дебатах 14 апреля, а штаб Зеленского - 19 апреля.
"К общему решению кандидаты так и не пришли, следовательно, не стали говорить ни о цене, ни о том, как дебаты будут выглядеть, ни о технических моментах", - говорится в сюжете.
Ранее глава фракции БПП Артур Герасимов сообщил, Зеленский отказался дебатировать в "Олимпийском" 14 апреля.
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