Штабы Зеленского и Порошенко встретились на "Олимпийском" обсудить дебаты

11 апреля, 2019, 15:04

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Указывается. что штаб Порошенко продолжает настаивать на дебатах 14 апреля, а штаб Зеленского - 19 апреля.

"К общему решению кандидаты так и не пришли, следовательно, не стали говорить ни о цене, ни о том, как дебаты будут выглядеть, ни о технических моментах", - говорится в сюжете.

Ранее глава фракции БПП Артур Герасимов сообщил, Зеленский отказался дебатировать в "Олимпийском" 14 апреля.