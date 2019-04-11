Зеленский отказался дебатировать в "Олимпийском" 14 апреля, - Герасимов
11 апреля, 2019, 13:32
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не придет на дебаты с Петром Порошенко в НСК "Олимпийский" в воскресенье 14 апреля
Об этом заявил глава фракции БПП Артур Герасимов со ссылкой на команду Зеленского, сообщает в Facebook пресс-служба БПП.
"К сожалению, сегодня мы услышали от команды Владимира Александровича, что он не готов, не хочет принимать участие в этих дебатах", - сказал Герасимов.
При этом Герасимов подчеркнул, что Порошенко все же будет ждать Зеленского в НСК "Олимпийский" 14 апреля, а 19 апреля придет на дебаты в студию Общественного.
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