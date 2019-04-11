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СБУ готовит Порошенко доклад о Медведчуке


фото: kremlin
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сделает доклад Президенту Украины Петру Порошенко относительно целесообразности участия Виктора Медведчука в гуманитарной группе по освобождению украинских заложников

Об этом сообщил представитель контрразведки СБУ Владимир Настюк во время брифинга, передает "Укринформ".

"Поручение президента будет выполнено вовремя и глава СБУ сделает соответствующий доклад президенту Украины", - сказал Настюк.

Он также сообщил, что после доклада президенту общественность получит всю необходимую информацию.

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