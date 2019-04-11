СБУ готовит Порошенко доклад о Медведчуке
11 апреля, 2019, 13:44
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сделает доклад Президенту Украины Петру Порошенко относительно целесообразности участия Виктора Медведчука в гуманитарной группе по освобождению украинских заложников
Об этом сообщил представитель контрразведки СБУ Владимир Настюк во время брифинга, передает "Укринформ".
"Поручение президента будет выполнено вовремя и глава СБУ сделает соответствующий доклад президенту Украины", - сказал Настюк.
Он также сообщил, что после доклада президенту общественность получит всю необходимую информацию.
- Напомним, 11 апреля Порошенко поручил СБУ проверить целесообразность Медведчука на переговорах в Минске.
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