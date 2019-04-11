Посол США в ЕС раскритиковал Еврокомиссию за "Северный поток-2"

11 апреля, 2019, 17:25

Посол США в ЕС Гордон Сондланд обвинил Европейскую комиссию в том, что она не приложила усилий для остановки проекта трубопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает Politico.

Комиссия пытается урегулировать функционирование спорного проекта "Газпрома" путем внесения изменений в газовые правила ЕС, но утверждает, что не может остановить строительство трубопровода, поскольку его строительство не нарушает правил ЕС.

Использование аргумента верховенства права является "очень удобным оправданием для того, чтобы облегчить прежде всего желание Германии получить дешевую энергию, откуда бы она не шла", - заявил Сондланд.

Он сказал, что ЕС должен уменьшить свою зависимость от российского газа, добавив, что "если история и учит нас чему-то, то это - ложное место для того, чтобы повесить шляпу".

Он назвал США частью энергетической безопасности ЕС и заявил, что "мы не хотим быть вынужденными появляться среди января, когда Россия отключит газ".

На вопрос, рассматривает ли США вопрос о введении санкций для остановки "Северного потока-2", Сондланд сказал, что "санкции являются инструментами, которые есть в арсенале президента. Они всегда возможны".

Напомним, 4 апреля Европейский парламент принял обновленную Газовую директиву ЕС, которая также будет применяться к трубопроводам из третьих стран, таким как "Северный поток-2" российского "Газпрома".