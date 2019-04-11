Полиция продолжает фиксировать подкуп избирателей перед вторым туром, - Аваков

11 апреля, 2019, 13:27

Правоохранители продолжают фиксировать и пресекать случаи подкупа избирателей перед вторым туром выборов президента

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает ZN.

"Продолжаем фиксировать раздачу денег, "сетки". Мы их пресекаем, думаю, что успешно. Например, вчера это было в Черниговской области. В Киевской области продолжаются, в Василькове, следственные действия. Я думаю, что там ко второму туру дело дойдет до объявления подозрения виновным", - рассказал министр.

В то же время Аваков не уточнил, о ком конкретно из двух кандидатов идет речь. По его словам, правоохранители сконцентрированы на обеспечении проведения второго тура в рамках закона, говорится в сообщении.

По словам министра, имеются организационные риски, связанные с переформированием избирательных комиссий. Поэтому на отдельные избирательные участки отправят спецгруппы Нацполиции.

"Там, где наблюдатели зафиксировали аномальную явку, аномальное голосования за одного из кандидатов, мы направляем спецгруппы Национальной полиции для того, чтобы эти участки были под большим контролем", - подчеркнул он.