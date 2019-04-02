Аваков отметил, что МВД будет работать эффективно и во время второго тура выборов

2 апреля, 2019, 15:42

МВД будет работать во время второго тура выборов так же эффективно, как и во время первого

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время совещания, посвященного подведению итогов обеспечения безопасности первого тура выборов, передает пресс-служба МВД.

"Я благодарю весь личный состав МВД, который был привлечен к работе во время первого тура выборов. Отработали очень хорошо. Превенция, как символ этой избирательной кампании, сейчас сработала - это наша основная функция. Мы добились того, что день голосования был спокойный и уравновешенный. Это подчеркнули все международные наблюдатели и общественные организации. Второй тур стартует с момента, когда ЦИК подведет итоги первого тура голосования. Он будет достаточно сложный, политическое противостояние будет наращиваться, но это никоим образом не должно влиять на функции правоохранителей. Избирательные институты будут делать свою работу, мы должны сделать свою работу и сработать 21 апреля так же эффективно, как 31 марта", - заявил Аваков.

Кроме того, глава МВД отметил, что уголовные производства, возбужденные по фактам нарушения избирательного законодательства, должны быть расследованы и доведены до логического завершения: "Это лучшая превенция на парламентские выборы, которые пройдут осенью".

"Нашей работе дана положительная оценка, но подводить итоги можно будет только после второго тура. Поэтому с сегодняшнего дня все подразделения МВД работают в усиленном режиме, будет продолжать работу оперативный штаб", - добавил первый заместитель министра Сергей Яровой.

По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, за последние двое суток в полицию поступило 2600 сообщений о нарушении избирательного законодательства: "Тематика сообщений, по которым граждане обращались в полицию, касалась незаконной агитации, фотографирования бюллетеней, подкупа избирателей, повреждения бюллетеней, ложного заминирования помещений и др. В настоящее время 71 сообщение квалифицировано как уголовное преступление и мы, со следственными подразделениями, а также оперативниками должны максимально провести следственные действия и закончить уголовные производства, притянув виновных к ответственности", - отметил Князев.

"Национальная гвардия, во взаимодействии с полицией и спасателями, выполнила поставленные задачи по обеспечению правопорядка во время выборов согласно плану. В службу были привлечены 8213 личного состава, однако, к сожалению, мы имели потери. В результате ДТП в Одессе один военнослужащий НГУ погиб, двое получили травмы. Ходатайствую о представлении их к государственным наградам", - сказал командующий НГУ Юрий Аллеров.

Также к круглосуточному дежурству в день голосования были привлечены 1800 человек личного состава Государственной миграционной службы:

"На протяжении субботы-воскресенья гражданам Украины было выдано более 11 тыс. ID-карточек. Обеспечено своевременное предоставление информации по регистрации избирателей. Системно проводились информационные компании для разъяснения относительно документов, которые дают право на получение избирательного бюллетеня", - отметила первый заместитель главы ГТС Наталья Науменко.

"В день выборов ГНСУ работала в усиленном режиме совместно с коллегами. Практически за сутки оформлено 100 административных и 4 уголовных производств за незаконное пересечение границы, задержаны 6 человек. Обоснованно отказано в пропуске 87 иностранцам. Выявлено 25 единиц оружия. К работе привлекались 7000 пограничников", - сообщил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

Как сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин, около 30 тыс. человек несли службу на избирательных участках:

"Превентивными мерами не допущено возникновение чрезвычайных ситуаций на объектах, привлеченных к избирательному процессу. Осуществляется круглосуточный мониторинг. Пиротехники обеспечили оперативное реагирование по поводу уведомлений о заминировании. 39 тыс. человек и 2800 единиц техники несли службу в усиленном режиме", - сказал Чечеткин.