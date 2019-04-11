Переименование Днепропетровской области: Рада получила заключение КСУ

11 апреля, 2019, 11:26

11 апреля Верховная Рада Украины получила заключение Конституционного суда Украины относительно конституционности переименования Днепропетровской области

Об этом заявил спикер ВР Андрей Парубий в ходе утреннего пленарного заседания парламента, передает РБК-Украина.

Парубий поручил правовому комитету рассмотреть вывод суда и подготовить соответствующий законопроект для рассмотрения в сессионном зале.

"Сообщаю о получении Верховной Радой Украины выводу КСУ относительно соответствия проекта закона №9310-1 о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области ... Прошу комитет по правовой политике и правосудия рассмотреть вывод КСУ и подготовить этот вопрос для рассмотрения на пленарном заседании Верховного совета", - сказал глава совета.