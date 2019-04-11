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Переименование Днепропетровской области: Рада получила заключение КСУ


фото: dpchas
11 апреля Верховная Рада Украины получила заключение Конституционного суда Украины относительно конституционности переименования Днепропетровской области

Об этом заявил спикер ВР Андрей Парубий в ходе утреннего пленарного заседания парламента, передает РБК-Украина.

Парубий поручил правовому комитету рассмотреть вывод суда и подготовить соответствующий законопроект для рассмотрения в сессионном зале.

"Сообщаю о получении Верховной Радой Украины выводу КСУ относительно соответствия проекта закона №9310-1 о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области ... Прошу комитет по правовой политике и правосудия рассмотреть вывод КСУ и подготовить этот вопрос для рассмотрения на пленарном заседании Верховного совета", - сказал глава совета.

  • Напомним, что Верховная Рада 19 мая 2016 года в рамках политики декоммунизации переименовала Днепропетровск в Днепр.
  • 20 ноября 2018 года Рада провалила попытку направить в КСУ законопроект №8329 "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (о переименовании Днепропетровской области).
  • 21 ноября 2018 года Порошенко внес в Раду законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.
  • Парубий призвал снова попробовать переименовать Днепропетровскую область.
  • 3 апреля КСУ опубликовал решение о переименовании Днепропетровской области.
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