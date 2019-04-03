КСУ опубликовал решение о переименовании Днепропетровской области

3 апреля, 2019, 12:45

Конституционный суд признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области на Сичеславскую

Соответствующую информацию обнародовали на сайте суда .

"2 апреля Конституционный суд Украины предоставил Вывод № 2 в / 2019 по делу по конституционному обращению Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) (рег. № 9310-1) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. Этим выводом Конституционный Суд Украины признал законопроект о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины ", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Конституционный суд, решая данный вопрос, исходил из того, что изменение в части второй статьи 133 Конституции касается собственного одной из областей Украины как единицы системы административно-территориального устройства, не предусматривает отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина, не направлена на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности государства, а потому соответствующей требованиям части первой статьи 157 Основного Закона.

В КСУ констатировали, что на момент его принятия не было решения о введении в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения, а потому нет юридических оснований, которые бы делали невозможным внесение изменений в Конституцию.

Законопроект о внесении изменений в Конституцию, который ВР рассматривала, и закон не был принят, может быть подан в парламент не ранее чем через год со дня принятия решения по этому законопроекту. А ВР в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции.

"В заключении отмечается, что Верховная Рада в течение года законопроект не рассматривала и в течение срока своих полномочий не меняла положения части второй статьи 133 Конституции. Следовательно, законопроект отвечает требованиям статьи 158 Конституции", - сообщили в ведомстве.

Вывод КСУ является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.