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Ни Порошенко, ни Зеленский: Тимошенко не поддерживает ни одного кандидата перед вторым туром выборов

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко , которая на выборах президента в первом туре заняла третье место, не поддерживает ни одного кандидата перед вторым туром голосования, который состоится 21 апреля

Об этом она заявила в кулуарах 12-го Киевского форума по безопасности, передает  УНИАН.

"Я не поддерживаю ни одного кандидата. Наша команда не поддерживает ни одного кандидата. Люди сегодня должны определиться так, как им подсказывают сердца", - сказала Тимошенко.

Также она отметила, что пока не может идти речи об объединении с тем или иным кандидатом.

"О каких объединениях сейчас может идти речь? И мы не объединяемся с лицами, с новыми или старыми. Мы не объединяемся с фамилиями", - заявила лидер ВО "Батькивщина".

Кроме того, она сказала, что задача ее команды состоит в том, чтобы реализовать ее программу "Новый курс".

"А это значит - полная перестройка и полное переструктурирование нашей жизни в пользу каждого, кто живет на нашей родной земле", - заявила Тимошенко.

"К сожалению, ни один из кандидатов, который вышел во второй тур, к сожалению, не сможет предотвратить те вызовы, решить те проблемы, которые сегодня стоят перед Украиной, а они достаточно весомы. И поэтому, зная каждого из них достаточно глубоко и понимая не только "фасадные" вещи, но и то, что происходит за кулисами, я могу сказать, что я не могу кого-либо из них поддержать", - отметила она.

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