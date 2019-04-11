НАПК подает в суд на заместителя председателя КГГА

11 апреля, 2019, 16:11

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 14 протоколов об административных правонарушениях в отношении заместителя главы КГГА и внесло предписания главам Николаевского и Днепропетровского областных советов

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

НАПК направило в суд 14 протоколов об административных правонарушениях, составленных в отношении заместителя главы Киевской городской государственной администрациии Вячеслава Непопа, говорится в сообщении.

Отмечается, что Непоп, занимая должность директора КП "Житлоинвестбуд-УКБ", с апреля по октябрь 2017 года в условиях реального конфликта интересов издавал приказы о начислении премий своему сыну, который работал в его подчинении. Таким образом, чиновник совершил административные правонарушения, связанные с коррупцией, ответственность за которые предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 КУоАП.

В пресс-службе сообщают, что Национальное агентство также внесло предписания голове Николаевского областного совета Виктории Москаленко и голове Днепропетровского облсовета Глебу Прыгунову о проведении служебного расследования с целью выяснения причин и условий нарушения указанными облсоветами требований части первой статьи 19 Закона Украины "О предупреждении коррупции", а именно: неутверждение антикоррупционной программы Днепропетровской и Николаевской областных советов на 2018 рек и непредставление ее на согласование в НАПК.