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НАПК направило в суд админпротоколы на судей, которые несвоевременно подали декларации


фото: dpchas
Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 7 протоколов об административных правонарушениях, составленных в отношении 5-ти должностных лиц

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

За несоблюдение требований Закона Украины "О предупреждении коррупции" в суд направлено протокол в отношении Вячеслава Зеленина. Отмечается, что перед увольнением с должности судьи Киевского апелляционного хозяйственного суда он несвоевременно без уважительных причин подал декларацию за период, охваченный ранее поданным декларациям.

В суд направлено также протокол об административном правонарушении в отношении судьи Западного апелляционного хозяйственного суда Олега Матущак, который несвоевременно без уважительных причин подал ежегодную декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2017 год.

Также в суд направлено два протокола в отношении судьи Ровенского окружного административного суда Андрея Сало, который несвоевременно без уважительных причин подал ежегодные декларации за 2016 и 2017 годы.

Кроме этого, составлен протокол в отношении Константина Соколенко, который находясь в должности директора государственного предприятия "Белоцерковский завод" Эталон ", несвоевременно без уважительных причин подал ежегодную декларацию за 2017 год.

Ответственность за эти правонарушения предусмотрена частью первой статьи 172-6 КоАП.

Еще два протокола об административном правонарушении направлены в суд в отношении начальника отдела Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Евгения Сирыка, который без уважительных причин не сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии после приобретения в собственность квартиры и получения дохода от продажи автомобиля. Таким образом, чиновник совершил правонарушение, ответственность за которые предусмотрена частью второй статьи 172-6 КУоАП.

Национальное агентство отмечает, что составление протокола и передача его в суд не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а основанием для производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке.

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