Макрон добился проведения саммитов ЕС без Великобритании

11 апреля, 2019, 13:29

27 государств-членов ЕС смогут проводить официальные встречи и принимать решения без участия Британии, хотя страна все еще остается членом Евросоюза

Об этом сообщает Euractiv.

Отсутствие Британии на саммитах ЕС стало достижением президента Франции Эммануэля Макрона, который возглавил призывы об ограничениях для Британии.

Первой из таких встреч будет саммит "Будущее Европы" в румынском Сибиу 9 мая, который планировался еще в ожидании того, что Великобритания выйдет из ЕС 29 марта.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что идея проведения саммитов в "урезанном" формате не является чем-то новым. Он сравнил ее с саммитами Еврогруппы, которые он сам предложил в 1997 году, когда был премьером Люксембурга.

"Решение о проведении саммитов без Британии было обеспечено в результате требований Франции. Символично, поскольку это содержит послание, в процессе развода достигнута точка невозврата, и Великобритания находится не совсем на том же уровне, что и другие страны-члены ЕС", - отмечает издание.

Напомним, лидеры ЕС на внеочередном саммите 10 апреля согласились предоставить Британии "гибкую" отсрочку ее выхода из блока до 31 октября 2019 года.