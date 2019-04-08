В Литве задержали экс-посла в России по подозрению в "торговле влиянием"
Об этом сообщил портал Delfi.
По данным предварительного расследования, генеральный директор Литовской ассоциации палат торговли, промышленности и ремесел, бывший дипломат Римантас Шидлаускас и сотрудник филиала одного зарубежного акционерного общества в Литве сговорились о принятии взятки у гражданина России, руководителя контрольным пакетом акций одного российского банка.
Подозревают, что за взятку Шидлаускас пообещал повлиять на определенных лиц с тем, чтобы россиянину была выдана шенгенская виза.
После получения Литвой независимости Шидлаускас работал в МИД, занимал высокие должности.
Он много лет возглавлял консульский департамент МИД. Он работал послом Литвы в Канаде, в 2002-2008 годах - послом в России. С 2009 года возглавляет литовскую Ассоциацию палат торговли, промышленности и ремесел.
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