В Литве задержали экс-посла в России по подозрению в "торговле влиянием"

8 апреля, 2019, 11:17

В Вильнюсе сотрудники Службы спецрасследование Литвы в рамках досудебного расследования возможной торговли влиянием в воскресенье задержали экс-посла Литвы в России и еще двух человек

Об этом сообщил портал Delfi.

По данным предварительного расследования, генеральный директор Литовской ассоциации палат торговли, промышленности и ремесел, бывший дипломат Римантас Шидлаускас и сотрудник филиала одного зарубежного акционерного общества в Литве сговорились о принятии взятки у гражданина России, руководителя контрольным пакетом акций одного российского банка.

Подозревают, что за взятку Шидлаускас пообещал повлиять на определенных лиц с тем, чтобы россиянину была выдана шенгенская виза.

В рамках досудебного расследования о возможной торговле влиянием сотрудники Вильнюсского управления Службы спецрасследование (ССР) Литвы задержали также еще 2 человек.

После получения Литвой независимости Шидлаускас работал в МИД, занимал высокие должности.

Он много лет возглавлял консульский департамент МИД. Он работал послом Литвы в Канаде, в 2002-2008 годах - послом в России. С 2009 года возглавляет литовскую Ассоциацию палат торговли, промышленности и ремесел.