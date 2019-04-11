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Ляшко выписали админпротокол за показ избирательного бюллетеня

Народному депутату Олегу Ляшко выписали административный протокол за нарушение тайны голосования

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Интерфакс-Украина.

"Административный протокол ему [Олегу Ляшко] уже выписан", - сказал глава МВД, добавив, что за публичную агитацию на избирательных участках были составлены 500 админпротоколов, в том числе в отношении многих нардепов и чиновников.

По словам Авакова, полиция открыла более 300 уголовных производств за три месяца предвыборной компании и в день голосования, восемь дел передали в суд, предъявлены 24 подозрения.

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