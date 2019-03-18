"Никаких селфи в кабинках": в МВД рассказали, что нельзя делать избирателям в соответствии с тайной голосования

18 марта, 2019, 13:15

Во время голосования избирателю запрещено отчитываться о своем волеизъявлении

Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко во время брифинга, передает Еспресо.TV

"В день голосования избиратель не должен никому отчитываться о своем волеизъявления. Это отчетности может иметь признаки уголовного преступления. Избиратель может нести наказание за это объявление. Вы не имеете права фотографировать избирательный бюллетень, демонстрировать этот бюллетень. Вы нарушаете тайну выборов, что запрещено законом. Иначе будет уголовное или административное наказание. Подчеркиваю: никаких селфи в кабинках, никаких отчетов ", - отметил Варченко.

Он добавил, что человек, который берет деньги за свой голос, независимо от его жизненных обстоятельств, участвует в преступном процессе - подкупе избирателей.

Варченко отметил, что руководители органов государственной власти и местного самоуправления также ограничены в праве осуществлять агитацию за или против какого-либо кандидата, это ограничение касается и правоохранителей.

Напомним, что полиция получила 3305 заявлений о нарушениях в ходе предвыборной кампании.