Кремль отреагировал на слова Лукашенко об обнаглевшей России
По словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, Москва "не может согласиться с Александром Григорьевичем".
"Никакие санкции Россия не вводит", - цитирует Пескова ТАСС.
Представитель Кремля заявил, что "существуют определенные темы, по которым нет окончательного понимания на двусторонней основе, темы коммерческого характера, связанные с экономикой".
"Идет двусторонняя работа по выходу на это самое общее понимание", - заверил он.
Песков добавил, что Россия по-прежнему привержена идее создания Союзного государства с Белоруссией.
11 апреля президент Беларуси назвал торговые ограничения со стороны РФ санкциями.
"Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", - посетовал Лукашенко.
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