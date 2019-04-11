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Кремль отреагировал на слова Лукашенко об обнаглевшей России


фото: tass
Кремль не согласился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который назвал РФ "обнаглевшей" из-за закрытия российского рынка для некоторых белорусских товаров

По словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, Москва "не может согласиться с Александром Григорьевичем".

"Никакие санкции Россия не вводит", - цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля заявил, что "существуют определенные темы, по которым нет окончательного понимания на двусторонней основе, темы коммерческого характера, связанные с экономикой".

"Идет двусторонняя работа по выходу на это самое общее понимание", - заверил он.

Песков добавил, что Россия по-прежнему привержена идее создания Союзного государства с Белоруссией.

11 апреля президент Беларуси назвал торговые ограничения со стороны РФ санкциями.

"Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", - посетовал Лукашенко.

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