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Европа видит истинное лицо РФ, - Климкин о последнем решении ПАСЕ

Последнее решение Парламентской ассамблеи Совета Европы по России - это просчет Москвы

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter.

"И что касается последнего решения ПАСЕ. Для некоторых европейских политиков ценности и принципы заканчиваются там, где заканчивается зона комфорта. Однако не для всех. И здесь Россия просчиталась. Европа видит и знает ее истинное лицо и сущность", - написал он.

  • Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, через которую пророссийское лобби пыталось упростить отмену санкций. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев по результатам голосования подчеркнул, что "Россия не получила изменения процедуры введения санкций".
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