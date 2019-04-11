Европа видит истинное лицо РФ, - Климкин о последнем решении ПАСЕ
11 апреля, 2019, 22:38
Последнее решение Парламентской ассамблеи Совета Европы по России - это просчет Москвы
Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter.
"И что касается последнего решения ПАСЕ. Для некоторых европейских политиков ценности и принципы заканчиваются там, где заканчивается зона комфорта. Однако не для всех. И здесь Россия просчиталась. Европа видит и знает ее истинное лицо и сущность", - написал он.
И что касается последнего решения ПАСЕ. Для некоторых европейских политиков ценности и принципы заканчиваются там, где заканчивается зона комфорта. Однако не для всех. И здесь Россия просчиталась. Европа видит и знает ее истинное лицо и сущность- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 апреля 2019 г.
- Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, через которую пророссийское лобби пыталось упростить отмену санкций. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев по результатам голосования подчеркнул, что "Россия не получила изменения процедуры введения санкций".
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