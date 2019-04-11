Европа видит истинное лицо РФ, - Климкин о последнем решении ПАСЕ

11 апреля, 2019, 22:38

Последнее решение Парламентской ассамблеи Совета Европы по России - это просчет Москвы

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter.

"И что касается последнего решения ПАСЕ. Для некоторых европейских политиков ценности и принципы заканчиваются там, где заканчивается зона комфорта. Однако не для всех. И здесь Россия просчиталась. Европа видит и знает ее истинное лицо и сущность", - написал он.

И что касается последнего решения ПАСЕ. Для некоторых европейских политиков ценности и принципы заканчиваются там, где заканчивается зона комфорта. Однако не для всех. И здесь Россия просчиталась. Европа видит и знает ее истинное лицо и сущность - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 апреля 2019 г.