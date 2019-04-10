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России не удалось изменить процедуру введения санкций в ПАСЕ

ПАСЕ приняла резолюцию, по которой пророссийское лобби пыталось упростить отмену санкций

Об этом сообщает Укринформ.

Документ "Роль и миссия Парламентской ассамблеи: главные вызовы будущего" поддержали 105 делегатов, 30 были против и 16 воздержались.

В общем текст документа содержит нейтральные и даже положительные положения, направленные на урегулирование политического, экономического и институционального кризиса в Совете Европы и в Парламентской ассамблее.

В то же время автор резолюции, нидерландский сенатор Тини Кокс, известный своими пророссийскими взглядами, включил в текст положения, ограничивающие независимость и полномочия ПАСЕ в части наложения санкций на страны-члены. Эта ответственность должна распределяться и координироваться с другим уставным органом СЕ - Комитетом министров, а также с влиянием генерального секретаря организации. Правда, эта инициатива, как этого добились представители украинской делегации, имеет лишь статус дополнительной к уже имеющимся и определенным в уставе процедурам.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев по результатам голосования подчеркнул, что «Россия не получила изменения процедуры введения санкций».

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