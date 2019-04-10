России не удалось изменить процедуру введения санкций в ПАСЕ
Об этом сообщает Укринформ.
Документ "Роль и миссия Парламентской ассамблеи: главные вызовы будущего" поддержали 105 делегатов, 30 были против и 16 воздержались.
В общем текст документа содержит нейтральные и даже положительные положения, направленные на урегулирование политического, экономического и институционального кризиса в Совете Европы и в Парламентской ассамблее.
В то же время автор резолюции, нидерландский сенатор Тини Кокс, известный своими пророссийскими взглядами, включил в текст положения, ограничивающие независимость и полномочия ПАСЕ в части наложения санкций на страны-члены. Эта ответственность должна распределяться и координироваться с другим уставным органом СЕ - Комитетом министров, а также с влиянием генерального секретаря организации. Правда, эта инициатива, как этого добились представители украинской делегации, имеет лишь статус дополнительной к уже имеющимся и определенным в уставе процедурам.
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев по результатам голосования подчеркнул, что «Россия не получила изменения процедуры введения санкций».
- Ранее сообщалось, что позиция Германии, которую разделяет правительство и делегация в ПАСЕ, заключается в том, что Россия должна оставаться членом Совета Европы со всеми правами и обязанностями.
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