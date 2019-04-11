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Друг Зеленского Манжосов убежал с пресс-конференции из-за угроз, - СМИ

Соучредитель студии "95 Квартал" Денис Манжосов бежал из своей пресс-конференции якобы из-за угрозы

Об этом сообщили организаторы мероприятия, передает Украинская правда .

По словам руководителя пресс-центра "Украинских новостей", где Манжосову арендовали помещение, им поступило смс-сообщение от артиста. Манжосов написал, что ему "все утро звонят, пишут, угрожают".

"Я приехал, увидел своих бывших друзей и изменил свое решение", - говорится в сообщении.

Его представители также позвонили организаторам и сообщили, что мужчина действительно уехал из-за угроз. Артист должен записать и опубликовать видеообращение.

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  • 11 апреля соучредитель студии "95 Квартал" Денис Манжосов отменил пресс-конференцию , которую объявил ранее и на которой должен был рассказать о своих отношениях с Владимиром Зеленским.
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