Друг Зеленского Манжосов убежал с пресс-конференции из-за угроз, - СМИ

11 апреля, 2019, 18:04

Соучредитель студии "95 Квартал" Денис Манжосов бежал из своей пресс-конференции якобы из-за угрозы

Об этом сообщили организаторы мероприятия, передает Украинская правда .

По словам руководителя пресс-центра "Украинских новостей", где Манжосову арендовали помещение, им поступило смс-сообщение от артиста. Манжосов написал, что ему "все утро звонят, пишут, угрожают".

"Я приехал, увидел своих бывших друзей и изменил свое решение", - говорится в сообщении.

Его представители также позвонили организаторам и сообщили, что мужчина действительно уехал из-за угроз. Артист должен записать и опубликовать видеообращение.