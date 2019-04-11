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Соучредитель "95 Квартала" Манжосов отменил брифинг, на котором хотел рассказать о конфликте с Зеленским

Соучредитель студии "95 Квартал" Денис Манжосов отменил пресс-конференцию, которую объявил ранее и на которой должен был рассказать о своих отношениях с Владимиром Зеленским

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По словам руководителя Украинской новостей Дениса Иванеско, Манжосова видели в помещении агентства за час до времени, на которое была назначена пресс-конференцию. Затем он вышел во двор, сел в такси и уехал в неизвестном направлении. Связи с ним потом не было.

До этого было сообщено о минировании здания информагентства «Украинские новости», где должен был дать пресс-конференцию Манжосов.

Фото: Громадське

Как сообщалось ранее, в 15.30 11 апреля в пресс-центре информагентства "Украинские Новости" должна была состояться пресс-конференция Дениса Манжосова - друга детства Владимира Зеленского, соучредителя студии "95 Квартал". Пресс-конференция была объявлена на тему: "Зазеркалье - как и почему разошлись пути лучших друзей детства, партнеров по КВН и студии "95 Квартал" Владимира Зеленского и Дениса Манжосова".

Манжосов обещал рассказать, как появился "95 Квартал" и есть ли у него покровители сегодня, как и почему он не общается с Зеленским уже 5 лет.

Отметим, что в 1997 году Манжосов вместе с Зеленским и Александром Пикаловым создали команду КВН "95-й квартал". В 2002 году на базе команды создана "Студия Квартал 95". В начале 2013 года из-за конфликта с коллегами Манжосов покинул студию. Причины конфликта до сих пор не известны.

 

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