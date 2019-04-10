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Виталий Кличко назвал условия, при которых младший брат вернется в бокс


фото: glavred.info
Виталий Кличко прокомментировал возможное возвращение на ринг своего брата Владимира

Об этом сообщает Abendzeitung .

"Когда стало известно, что вещатель [DAZN] предложил $ 40 млн ради возвращения, я позвонил Владимиру и спросил, что происходит. Он сказал:" Это предложение меня не особо интересует ". Когда через несколько недель предложение было 80 млн, я снова позвонил и спросил: "Что скажешь об этом сейчас?". Он ответил: "Это не предложение, которое меняет мое решение. Может, я задумаюсь об этом за 100 млн ", - рассказал Кличко-старший.

Виталий рассказал, что Кличко-младший не нуждается в деньгах.

"Я считаю, деньги очень важны в жизни, но Владимиру они не нужны, он позаботился об этом. Владимир много заработал как боксер, хорошо вложил деньги, у него хорошая карьера после завершения карьере в боксе. Деньги не являются его мотивацией ", - заявил мэр Киева.

DAZN предлагает Владимиру Кличко контракт на три боя и гонорар $ 80 млн. Первый бой - против боксера, который входит в топ-10 мировых рейтингов, в Германии. Далее два боя на стадионе "Уэмбли" против Джошуа и Тайсона Фьюри.

  • Американский боксер-супертяжеловес Деонтей Уайлдер готов провести бой против Владимира Кличко в случае возврата украинском на ринг.
  • Британский тяжеловес Дэвид Прайс хочет стать первым соперником Владимира Кличко после восстановления украинцем карьеры.
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