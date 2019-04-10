Во Львове восстановят отопительный сезон из-за похолодания

10 апреля, 2019, 15:01

С 11 апреля во Львове возобновят подачу отопления ко всем потребителям теплоснабжающих предприятий из-за снижения температуры воздуха

Об этом говорится в сообщении на сайте Львовского городского совета .

В связи с потеплением во Львове официально приостановили отопительный сезон. Однако, из-за похолодания с четверга, 11 апреля, его восстановят.

Коммунальные службы, касаются процесса восстановления отопления, получили поручение скоординировать свои действия, чтобы до конца дня отопление было во всех домах.