Во Львове восстановят отопительный сезон из-за похолодания
10 апреля, 2019, 15:01
С 11 апреля во Львове возобновят подачу отопления ко всем потребителям теплоснабжающих предприятий из-за снижения температуры воздуха
Об этом говорится в сообщении на сайте Львовского городского совета .
В связи с потеплением во Львове официально приостановили отопительный сезон. Однако, из-за похолодания с четверга, 11 апреля, его восстановят.
Коммунальные службы, касаются процесса восстановления отопления, получили поручение скоординировать свои действия, чтобы до конца дня отопление было во всех домах.
- Напомним, что отопительный сезон в Киеве закончился 6 апреля , а во Львове 8 апреля.
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