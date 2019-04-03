В Киеве 6 апреля заканчивается отопительный сезон
Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
На брифинге заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что учреждения социальной сферы будут отключать от отопления по индивидуальным заявкам.
Он напомнил, что решение о завершении отопительного сезона орган местного самоуправления принимает, исходя из погодных условий.
"По информации, которую предоставил нам Укргидрометцентр, температура воздуха будет повышаться. Поэтому уже из 6 апреля мы завершаем работу системы централизованного отопления. Отдельно отмечаю, что учреждения социальной сферы будут отключать от отопления только по их индивидуальным заявкам, то есть по решению администраций этих учреждений", - отметил Пантелеев.
В КГГА сообщили, что, несмотря на ряд вызовов, сезон прошел стабильно и надежно. Пантелеев сказал, что в течение отопительного сезона "Киевтеплоэнерго" выявило и устранило почти 6 тыс. повреждений тепловых сетей.
Напомним, что по всей Украине отопительный сезон завершается 15 апреля.
Читайте также
-
-
-
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
Читайте также
-
-
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается