В Киеве 6 апреля заканчивается отопительный сезон

3 апреля, 2019, 11:13

Отопительный сезон 2018-2019 в Киеве официально завершается с 6 апреля

Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

На брифинге заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что учреждения социальной сферы будут отключать от отопления по индивидуальным заявкам.

Он напомнил, что решение о завершении отопительного сезона орган местного самоуправления принимает, исходя из погодных условий.

"По информации, которую предоставил нам Укргидрометцентр, температура воздуха будет повышаться. Поэтому уже из 6 апреля мы завершаем работу системы централизованного отопления. Отдельно отмечаю, что учреждения социальной сферы будут отключать от отопления только по их индивидуальным заявкам, то есть по решению администраций этих учреждений", - отметил Пантелеев.

В КГГА сообщили, что, несмотря на ряд вызовов, сезон прошел стабильно и надежно. Пантелеев сказал, что в течение отопительного сезона "Киевтеплоэнерго" выявило и устранило почти 6 тыс. повреждений тепловых сетей.

Напомним, что по всей Украине отопительный сезон завершается 15 апреля.