В России 20 пленным морякам провели психиатрические экспертизы
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.
Полозов сообщил, что адвокатов к морякам на время проведения экспертизы не допустили. Соответствующие действия следствия будут обжалованы.
"Судебные заседания по рассмотрению ходатайства следствия о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных украинских моряков состоятся на следующей неделе. Точные даты пока Лефортовским районным судом Москвы не предназначены. Ориентировочно 16-17 апреля", - написал он.
Он отметил, что по последней четверки экспертиза состоится до конца текущей недели.
В России следователи провели ознакомления адвокатов и украинских моряков в РФ с постановлениями о назначении новой технической экспертизы.
Россияне также хотят провести экспертизы трудоспособности артиллерийских установок МБАК "Никополь" и МБАК "Бердянск".
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