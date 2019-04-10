В России 20 пленным морякам провели психиатрические экспертизы

10 апреля, 2019, 11:22

В отношении 20 военнопленных украинских моряков в РФ проведена комплексная комиссионная амбулаторная психолого-психиатрическая судебная экспертиза

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

Полозов сообщил, что адвокатов к морякам на время проведения экспертизы не допустили. Соответствующие действия следствия будут обжалованы.

"Судебные заседания по рассмотрению ходатайства следствия о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных украинских моряков состоятся на следующей неделе. Точные даты пока Лефортовским районным судом Москвы не предназначены. Ориентировочно 16-17 апреля", - написал он.

Он отметил, что по последней четверки экспертиза состоится до конца текущей недели.

В России следователи провели ознакомления адвокатов и украинских моряков в РФ с постановлениями о назначении новой технической экспертизы.

Россияне также хотят провести экспертизы трудоспособности артиллерийских установок МБАК "Никополь" и МБАК "Бердянск".