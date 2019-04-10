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В России 20 пленным морякам провели психиатрические экспертизы


фото: REUTERS
В отношении 20 военнопленных украинских моряков в РФ проведена комплексная комиссионная амбулаторная психолого-психиатрическая судебная экспертиза

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

Полозов сообщил, что адвокатов к морякам на время проведения экспертизы не допустили. Соответствующие действия следствия будут обжалованы.

"Судебные заседания по рассмотрению ходатайства следствия о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных украинских моряков состоятся на следующей неделе. Точные даты пока Лефортовским районным судом Москвы не предназначены. Ориентировочно 16-17 апреля", - написал он.

Он отметил, что по последней четверки экспертиза состоится до конца текущей недели.

В России следователи провели ознакомления адвокатов и украинских моряков в РФ с постановлениями о назначении новой технической экспертизы.

Россияне также хотят провести экспертизы трудоспособности артиллерийских установок МБАК "Никополь" и МБАК "Бердянск".

  • 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ и совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября 2018 оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряка. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 21 из них арестовали до 24 апреля, еще трех (Эйдер, Сороку, Артеменко) - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
  • Адвокаты моряков обжаловали продление ареста .
  • ЕС принял санкции против 8 россиян за агрессию в Керченском проливе.
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