В ЕС согласны на длительный перенос сроков Brexit, - СМИ

10 апреля, 2019, 12:36

Лидеры Европейского Союза готовы предложить Великобритании длительный перенос сроков Brexit

Об этом сообщила во вторник газета The Financial Times со ссылкой на проект документа ЕС.

"Европейский совет дает согласие на продолжение, которое позволит ратифицировать соглашение о выходе. Это продолжение может длиться только тот период, в который оно необходимо, но, в любом случае, не более, чем до XX.XX.XXXX", - говорится в документе, который попал в распоряжение газеты.

Таким образом, как следует из документа, предельный срок для Brexit в ЕС пока не согласовали.

В документе, подготовленном к саммиту ЕС 10 апреля, говорится, что в обмен Лондона "не позволят подрывать нормальную работу институтов союза". Также ЕС требует от Лондона участия в выборах в Европарламент в мае. Ранее обе стороны не хотели, чтобы Brexit затянулся до 23 мая, когда в Европарламенте состоятся выборы.

В то же время, несмотря на призывы Франции о том, чтобы Лондон не мог участвовать в ключевых решениях ЕС, в проекте документа говорится только, что Великобритания должна понимать, что она находится в состоянии страны, "выходит с ЕС".

"В связи с этим Великобритания должна способствовать достижению целей ЕС и воздерживаться от любых мер, которые могут угрожать их достижению", - заявляют авторы документа.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в письме председателю Европейского совета Дональда Туска на прошлой неделе просила ЕС продлить срок Brexit до 30 июня.

Во вторник глава ЕС Туск призвал участников предстоящего саммита ЕС рассмотреть просьбу Мэй. Вместе с тем он подчеркнул, что ситуация в британском парламенте "дает нам мало причин считать", что процесс ратификации Brexit можно будет завершить до конца июня.

В связи с этим Туск предлагает лидерам ЕС обсудить возможность сроки Brexit "столько, сколько необходимо, но не более чем на год". Согласно плану Туска, Великобритания сможет выйти из ЕС, как только одобрит соглашение о выходе, достигнутой с Брюсселем. В противном случае, через год Великобритания автоматически покинет Евросоюз.

Саммит ЕС, на котором будет обсуждаться судьба Brexit, состоится в среду вечером в Брюсселе.