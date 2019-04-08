Накануне хаотического Brexit: Мэй перед саммитом ЕС проведет переговоры с Меркель и Макроном

"Премьер-министр (Тереза Мэй - ред.) поедет во вторник в Берлин, а затем в Париж в рамках финального раунда дипломатии перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе в среду", - говорится в сообщении.

В офисе Мэй отметили, что дня нее важно донести до лидеров рациональное основание для дополнительной отсрочки Brexit, чтобы саммит ЕС в среду был более успешен.

Ожидается, что во второй половине дня в понедельник Мэй также проведет телефонные переговоры с другими лидерами ЕС.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила в ЕС запрос о продлении отсрочки Brexit до 30 июня. Согласно предложению Мэй, если британские парламентарии вовремя согласуют соглашение о Brexit, Британия может выйти из ЕС к выборам в Европарламент 23 мая.