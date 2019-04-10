В Афганистане талибы напали на армейские КПП: 20 погибших
10 апреля, 2019, 14:02
Бойцы движения Талибан напали на армейские контрольно-пропускные пункты на юге Афганистана близ границы с Пакистаном
Об этом сообщает The Washington Post .
В результате были убиты 20 военнослужащих.
По словам представителя провинции Кандагар, еще восемь военнослужащих сил безопасности также были ранены в ночь на понедельник, 8 апреля в районе Шорабак.
Представитель талибов взял на себя ответственность за нападение и заявил, что члены группы также захватили оружие и боеприпасы.
Накануне в Афганистане в результаты взрыва у авиабазы погибли трое американских военнослужащих и один подрядчик.
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-