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В Афганистане талибы напали на армейские КПП: 20 погибших


фото: REUTERS
Бойцы движения Талибан напали на армейские контрольно-пропускные пункты на юге Афганистана близ границы с Пакистаном

Об этом сообщает The Washington Post .

В результате были убиты 20 военнослужащих.

По словам представителя провинции Кандагар, еще восемь военнослужащих сил безопасности также были ранены в ночь на понедельник, 8 апреля в районе Шорабак.

Представитель талибов взял на себя ответственность за нападение и заявил, что члены группы также захватили оружие и боеприпасы.

Накануне в Афганистане в результаты взрыва у авиабазы погибли трое американских военнослужащих и один подрядчик.

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