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В Афганистане атаковали колонну американских военных: четверо погибших


фото: ap
В Афганистане в результате взрыва возле авиабазы погибли трое американских военнослужащих и один подрядчик

Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление командования миссии Решительная поддержка в Афганистане.

В результате нападения получили ранения еще трое американцев.

Местное издание TOLOnews сообщил, что атака на колонну иностранных вооруженных сил произошла в понедельник, 8 апреля, около 17:30 по местному времени в провинции Парван.

В офисе главы района Баграм сообщили, что около трех ворот аэродрома Баграм взорвали автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Радикальное движение "Талибан" взял на себя ответственность за нападение. В заявлении талибов указывается, что террорист-смертник уничтожил два танка и убил более 10 американских военнослужащих.

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