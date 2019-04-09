В Афганистане атаковали колонну американских военных: четверо погибших

9 апреля, 2019, 13:10

В Афганистане в результате взрыва возле авиабазы погибли трое американских военнослужащих и один подрядчик

Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление командования миссии Решительная поддержка в Афганистане.

В результате нападения получили ранения еще трое американцев.

Местное издание TOLOnews сообщил, что атака на колонну иностранных вооруженных сил произошла в понедельник, 8 апреля, около 17:30 по местному времени в провинции Парван.

В офисе главы района Баграм сообщили, что около трех ворот аэродрома Баграм взорвали автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Радикальное движение "Талибан" взял на себя ответственность за нападение. В заявлении талибов указывается, что террорист-смертник уничтожил два танка и убил более 10 американских военнослужащих.