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Украинские экипажи катеров Island готовятся к учениям в США

На базе Института ВМС для военнослужащих из состава экипажей двух патрульных катеров класса Island проводятся курсы по углубленному изучению английского языка

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Курс по углубленному изучению английского языка проводится по стандартам НАТО. По его окончании моряки должны получить сертификаты уровня владения английским языком СМР 2", - отметил капитан 2 ранга Владимир Друзь.

По словам командира одного из патрульных катеров старшего лейтенанта Дамира Аулина, кроме изучения иностранного языка, личный состав проходил усиленную подготовку на базе Учебного центра ВМС в Николаеве.

Зимой для экипажей осуществлялась штурманская подготовка, подготовка в вопросах по борьбе за живучесть и изучению материальной части катеров.

"Мы тренировались на современных учебно-тренажерных комплексах. Например, на тренажере "Ходовой мостик" моряки в режиме реального времени совершенствовали элементы тактического маневрирования и штурманской прокладки курса корабля в море. Надо сказать, что экипаж подобран очень удачно, он укомплектован опытными моряками, за плечами которых не один выход в море", - рассказал Аулин.

Как предполагается, после завершения языковой подготовки в Одессе, военные моряки отправятся для проведения дальнейшей подготовки в Балтиморе (США), где по плану будет происходить теоретическая и практическая подготовка экипажей и фактические выходы в море непосредственно на борту катеров класса Island.

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