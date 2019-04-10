Украинские экипажи катеров Island готовятся к учениям в США
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
"Курс по углубленному изучению английского языка проводится по стандартам НАТО. По его окончании моряки должны получить сертификаты уровня владения английским языком СМР 2", - отметил капитан 2 ранга Владимир Друзь.
По словам командира одного из патрульных катеров старшего лейтенанта Дамира Аулина, кроме изучения иностранного языка, личный состав проходил усиленную подготовку на базе Учебного центра ВМС в Николаеве.
Зимой для экипажей осуществлялась штурманская подготовка, подготовка в вопросах по борьбе за живучесть и изучению материальной части катеров.
"Мы тренировались на современных учебно-тренажерных комплексах. Например, на тренажере "Ходовой мостик" моряки в режиме реального времени совершенствовали элементы тактического маневрирования и штурманской прокладки курса корабля в море. Надо сказать, что экипаж подобран очень удачно, он укомплектован опытными моряками, за плечами которых не один выход в море", - рассказал Аулин.
Как предполагается, после завершения языковой подготовки в Одессе, военные моряки отправятся для проведения дальнейшей подготовки в Балтиморе (США), где по плану будет происходить теоретическая и практическая подготовка экипажей и фактические выходы в море непосредственно на борту катеров класса Island.
- Напомним, что в январе в военно-морских силах Украины завершился второй этап подготовки экипажей катеров класса Island.
- 14 марта на слушаниях в Палате представителей Конгресса США военные заявили о намерении передать Украине еще два катера класса Island.
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