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США передадут ВМС Украины еще два катера класса Island


фото: wikipedia
На слушаниях в Палате представителей Конгресса США заявили о намерении передать Украине еще два катера класса Island

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

"Мы работали и продолжим работать на морском направлении с ВМС Украины. У нас с ними хорошие отношения. И сейчас есть увеличение в финансировании, которое мы запрросили у Конгресса для передачи Киеву морских средств, прежде всего двух кораблей - патрульных катеров класса Island, чтобы начать пополнять ВМС. Речь идет и о других средствах", - отметил Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.

Скорость американских катеров - 29.5 узлов, дальность плавания при 90% запасах ГСМ - 2307 миль. Экипаж корабля должен состоять из 16 человек. Он может 5 суток работать в полностью автономном режиме.

Вооружение: 25-мм автоматическая артиллерийская установка Bushmaster Mk 38 Mod, пулеметы М2НВ.

Напомним, что в январе в военно-морских силах Украины завершился второй этап подготовки экипажей катеров класса Island.

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