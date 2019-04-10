Украинскому политзаключенному Кремля Дудке грозит гипертонический криз

10 апреля, 2019, 14:51

Осужденный по "делу" украинских диверсантов" Владимир Дудка находится на грани гипертонического криза

Об этом сообщил сын заключенного Илья Дудка, передает издание "Крим.Реалии" .

"Передал ему тонометр. Таблетки от давления отец принимает, но давление все равно прыгает. Бывает очень высоким, практически гипертонический криз. Уже прошло много времени, как его поставили на особый учет, но врач отца даже не посетил", - рассказал Илья.

По его словам, Владимир Дудка принял приговор спокойно, "другого и не ожидал, надеется, что не будет сидеть столько, что обменяют раньше".

Напомним, оккупационный Севастопольский городской суд приговорил украинский Владимира Дудко и Алексея Бессарабова, которых власти РФ обвиняют в подготовке диверсий, в 14 лет лишения свободы каждого.