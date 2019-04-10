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Турецкий лоукостер открывает новый рейс из Киева в Бодрум

Турецкий лоукостер Pegasus с 13 июня 2019 г. открывает новый рейс по маршруту Киев-Бодрум

Рейсы Киев-Бодрум будут осуществляться три раза в неделю, сообщает lowcostavia.

С Бодрума самолеты будут летать в 23:55 по средам, четвергам и воскресеньям и из Киева (от 14 июня) в 03:05 - по понедельникам, четвергам и пятницам.

Продолжительность полета - 2 часа 30 минут. Цена авиабилетов на рейс Киев-Бодрум начинается от $119 в обе стороны. В самом дешевом тарифе в цену включена только ручная кладь.

Pegasus Airlines является турецкой лоукост-авиакомпанией, основанной в 1990 году в Стамбуле с хабами в нескольких аэропортах Турции.

 

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