Wizz Air начал летать в Краков из Киева
8 апреля, 2019, 17:41
Венгерский лоукост Wizz Air совершил свой первый рейс из Киева в Краков
Об этом сообщает УНИАН.
Отмечается, что рейсы в Краков будут выполнять четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Цены стартуют от 689 грн.
Напомним, что Wizz Air объявил о возобновлении рейсов Киев-Люблин с 30 июня.
Полеты будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, с вылетами в 13:55 из Киева и 14:45 из Люблина, говорится в сообщении.
Отмечается, что билеты на восстановленное направление продаются по цене от 20 евро в одну сторону по тарифу Basic, который включает перевозку только небольшой ручной клади с габаритами до 40 х 30 х 20 см.
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