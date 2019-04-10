США предупредили Турцию о санкциях за покупку российских С-400

10 апреля, 2019, 10:44

Сенатор-республиканец Джим Инхоф и сенатор-демократ Джек Рид предупредили Турцию о тяжелых санкциях в случае закупки российских систем ПВО С-400

Об этом говорится в их колонке, опубликованной изданием The New York Times .

"До конца года в Турции будут или истребители F-35, или российская система противоракетной обороны С-400. Но не будет так, что она получит и то, и другое. Выбор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет глубокие последствия для позиционирования страны в мире , отношений с Соединенными Штатами и статуса в НАТО ", - отметили сенаторы.

Они подчеркнули, что намерение Турции принять на вооружение российский комплекс С-400 несовместимо с ее обязательствами перед НАТО также предоставляет потенциальное негативное влияние на способность Анкары гармонично взаимодействовать с союзниками.

"Покупка С-400 создала бы неприемлемый риск, поскольку радарная система этого комплекса может дать возможность россиянам получать данные о том, как действуют F-35", - говорится в публикации.

Законодатели отмечают, что Турция могла бы принять на вооружение американские системы ПРО Patriot. Но если президент Эрдоган все же предпочтет С-400, Вашингтон будет вынужден ввести санкции против Анкары, как того требует закон Акт противодействия противникам Америки из-за санкций.

Как отметили сенаторы, санкции больно ударят по турецкой экономике, сузят для Турции международные рынки и отпугнут прямые иностранные инвестиции. Кроме того, это повлияет на аэрокосмическую и оборонную промышленность страны, предостерегли американские законодатели.

Напомним, что США официально объявили о прекращении поставок оборудования для истребителей F-35 в Турцию в связи с закупкой Анкарой российских ракетных комплексов С-400.