Немецкая делегация в ПАСЕ выступает за возвращение России

10 апреля, 2019, 11:54

Позиция Германии, которую разделяет правительство и делегация в ПАСЕ, заключается в том, что Россия должна оставаться членом Совета Европы со всеми правами и обязанностями

Об этом заявил глава делегации ФРГ в ПАСЕ Андреас Ник, сообщает DW .

Германия считает, что так можно более эффективно создать механизм санкций совместно с Комитетом министров.

"Правозащитные организации, работающие в России, призывают нас сохранить юрисдикцию Европейского суда по правам человека для 140 млн граждан РФ. Такие форматы, как ООН, ОБСЕ и минский процесс, возможно, находятся в лучших позициях, чем Совет Европы, для того, чтобы найти решение по аннексии Крыма и конфликта на Донбассе. А сохранение ПАСЕ в качестве дополнительного площадки для диалога может быть полезным в долгосрочной перспективе ", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в ПАСЕ меняют текст срочной докладе, которая должна обеспечить снятие санкций и возвращения российской делегации к работе в Ассамблее.