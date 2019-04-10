Пропавший F-35A: в Японии нашли обломки истребителя
10 апреля, 2019, 09:03
В Японии нашли обломки истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который исчез с радаров 9 апреля
Об этом сообщает Reuters .
Обломки самолета нашли в районе предполагаемого места падения. Однако, пилота, находившиеся на борту, пока не обнаружили.
По информации местных СМИ, в поисково-спасательной операции, которая продолжалась всю ночь, задействовали корабли и военную авиацию.
- Напомним, что 9 апреля во время полета над Тихим океаном с экранов радаров исчез истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A.
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