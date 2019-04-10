Пропавший F-35A: в Японии нашли обломки истребителя

10 апреля, 2019, 09:03

В Японии нашли обломки истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который исчез с радаров 9 апреля

Об этом сообщает Reuters .

Обломки самолета нашли в районе предполагаемого места падения. Однако, пилота, находившиеся на борту, пока не обнаружили.

По информации местных СМИ, в поисково-спасательной операции, которая продолжалась всю ночь, задействовали корабли и военную авиацию.