//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Пропавший F-35A: в Японии нашли обломки истребителя

В Японии нашли обломки истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который исчез с радаров 9 апреля

Об этом сообщает Reuters .

Обломки самолета нашли в районе предполагаемого места падения. Однако, пилота, находившиеся на борту, пока не обнаружили.

По информации местных СМИ, в поисково-спасательной операции, которая продолжалась всю ночь, задействовали корабли и военную авиацию.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 апреля, 2019 среда

9 апреля, 2019 вторник

больше новостей

10 апреля, 2019 среда

9 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать