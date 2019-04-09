Над Тихим океаном исчез современный истребитель F-35

9 апреля, 2019, 16:39

Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A пропал с экранов радаров во время полета над Тихим океаном

Об этом сообщает NHK .

Истребитель F-35A совершал полет у побережья префектуры Аомори, когда с ним был потерян радиолокационный контакт, говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство обороны США подтвердило, что японский истребитель с одним пилотом на борту пропал во время учебной миссии.

Военный самолет исчез с радаров в 19:25 по местному времени (13:25 по киевскому времени), отмечает издание.

О каких другие детали происшествия пока не сообщается.

F-35A - это семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Бомбардировщик разработан американской фирмой Lockheed Martin. Самолет оснащен четырехствольные 25-мм пушкой GAU-22 / A, имеет боекомплект 180 снарядов.