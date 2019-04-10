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Порошенко обещает России санкции, если она наложит вето миротворцев ООН на Донбассе

Если Российская Федерация наложит вето на решение по "голубым шлемах" ООН на Донбассе, то она получит новые санкции

Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Twitter.

"Если РФ наложит вето на решение по голубым шлемам, будут санкции. Каждый день цена, которую платит РФ за свои действия по Украине, должна увеличиваться", - написал Порошенко.

  • Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что вводить миротворческую миссию ООН на Донбассе можно будет, когда Россия готова будет признать себя стороной конфликта.
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