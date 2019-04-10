Порошенко обещает России санкции, если она наложит вето миротворцев ООН на Донбассе
10 апреля, 2019, 19:06
Если Российская Федерация наложит вето на решение по "голубым шлемах" ООН на Донбассе, то она получит новые санкции
Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Twitter.
"Если РФ наложит вето на решение по голубым шлемам, будут санкции. Каждый день цена, которую платит РФ за свои действия по Украине, должна увеличиваться", - написал Порошенко.
Если РФ наложит вето на решения по голубых шлемах, будут санкции. Каждый день цена, которую платит РФ за свои действия по Украине, должна увеличиваться. И я знаю, как это сделать.- Петр Порошенко (@poroshenko) 10 апреля 2019 г.
- Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что вводить миротворческую миссию ООН на Донбассе можно будет, когда Россия готова будет признать себя стороной конфликта.
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