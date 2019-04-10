Порошенко обещает России санкции, если она наложит вето миротворцев ООН на Донбассе

10 апреля, 2019, 19:06

Если Российская Федерация наложит вето на решение по "голубым шлемах" ООН на Донбассе, то она получит новые санкции

Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Twitter.

"Если РФ наложит вето на решение по голубым шлемам, будут санкции. Каждый день цена, которую платит РФ за свои действия по Украине, должна увеличиваться", - написал Порошенко.

Если РФ наложит вето на решения по голубых шлемах, будут санкции. Каждый день цена, которую платит РФ за свои действия по Украине, должна увеличиваться. И я знаю, как это сделать. - Петр Порошенко (@poroshenko) 10 апреля 2019 г.