Насиров снова через суд требует от врача 1 млн за моральный ущерб, - Супрун
Об этом сообщила глава МЗ Ульяна Супрун в Facebook.
"Роман Насиров снова подал в суд на врача Максима Соколова. Не дадим этому абсурду потеряться под одеялом, которое накрыло информационное пространство накануне выборов", - написала Супрун.
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Отмечается, что Максим Соколов - интервенционный кардиолог в Институте кардиологии им. академика М.Д. Стражеско - под присягой подтвердил, что Насиров врет о своем состоянии здоровья.
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Шевченковский суд Киева уже рассматривал это дело и полностью отказал в удовлетворении иска. Но Насиров подал апелляционную жалобу.
Напомним, что адвокат Насирова Андрей Кузьменко заявлял , что Насиров во время вручения ему подозрения и последующего задержания находился в медикаментозном сне.
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