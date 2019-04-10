Насиров снова через суд требует от врача 1 млн за моральный ущерб, - Супрун

10 апреля, 2019, 16:27

Бывший глава Государственной фискальной службы через суд требует от врача 1 млн грн, который сказал, что Насиров врет о своем состоянии здоровья

Об этом сообщила глава МЗ Ульяна Супрун в Facebook.

"Роман Насиров снова подал в суд на врача Максима Соколова. Не дадим этому абсурду потеряться под одеялом, которое накрыло информационное пространство накануне выборов", - написала Супрун.

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Отмечается, что Максим Соколов - интервенционный кардиолог в Институте кардиологии им. академика М.Д. Стражеско - под присягой подтвердил, что Насиров врет о своем состоянии здоровья.

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Шевченковский суд Киева уже рассматривал это дело и полностью отказал в удовлетворении иска. Но Насиров подал апелляционную жалобу.

Напомним, что адвокат Насирова Андрей Кузьменко заявлял , что Насиров во время вручения ему подозрения и последующего задержания находился в медикаментозном сне.