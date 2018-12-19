Насиров требует от врача 1 млн морального ущерба, - Супрун

19 декабря, 2018, 14:18

Восстановленный через суд в должности главы ГФС Роман Насиров подал гражданский иск в суд за якобы огласку данных без его разрешения. В суде от врача чиновник требует 1 млн грн возмещения

Об этом написала на своей странице в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Сегодня в 14:00 в Шевченковском суде города Киева будут рассматривать дело врача, свидетельствующего по уголовному производству Романа Насирова", - пишет Супрун.

По информации министра, врач Насирова - Максим Соколов, интервенционный кардиолог, который работает в Институте кардиологии им. академика М.Д. Стражеско.

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НАБУ обращалось в его институт с просьбой осуществить обследование состояния здоровья Насирова.

Позже, как глава комиссии, он давал показания в суде по делу Насирова. Находясь под присягой и отвечая на вопрос судьи, он озвучил факты о состоянии здоровья Насирова.

"Насиров подал гражданский иск в суд, потому что эти данные провозгласили без его разрешения. Параллельно адвокаты Насирова подали в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по той же причине.

В суде от врача Насиров требует 1 млн грн возмещения ", - объясняет министр.

"По врачу, свидетельствующему согласно действующему законодательству, дальше происходит судебное разбирательство и может быть вынесен приговор выплатить огромной суммы лицу, которое подозревается в хищении миллиардов средств налогоплательщиков", - возмущается Супрун.