Насиров требует от врача 1 млн морального ущерба, - Супрун
Об этом написала на своей странице в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"Сегодня в 14:00 в Шевченковском суде города Киева будут рассматривать дело врача, свидетельствующего по уголовному производству Романа Насирова", - пишет Супрун.
По информации министра, врач Насирова - Максим Соколов, интервенционный кардиолог, который работает в Институте кардиологии им. академика М.Д. Стражеско.
Читайте также: 10 фактов из жизни Романа Насирова
НАБУ обращалось в его институт с просьбой осуществить обследование состояния здоровья Насирова.
Позже, как глава комиссии, он давал показания в суде по делу Насирова. Находясь под присягой и отвечая на вопрос судьи, он озвучил факты о состоянии здоровья Насирова.
"Насиров подал гражданский иск в суд, потому что эти данные провозгласили без его разрешения. Параллельно адвокаты Насирова подали в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по той же причине.
В суде от врача Насиров требует 1 млн грн возмещения ", - объясняет министр.
"По врачу, свидетельствующему согласно действующему законодательству, дальше происходит судебное разбирательство и может быть вынесен приговор выплатить огромной суммы лицу, которое подозревается в хищении миллиардов средств налогоплательщиков", - возмущается Супрун.
-
Напомним, 2 марта Романа Насирова задержали в "Феофании" в "деле Онищенко".
-
Главе Государственной фискальной службы Роману Насиров инкриминируют хищение государственных средств в сумме более 2 млрд грн .
-
3 марта Насиров был отстранен от должности главы ГФС .
-
5 марта в 23:52 истек срок избрания меры пресечения Насирову, после чего он должен быть отпущен на свободу.
-
Стало известно, что Насиров согласился сотрудничать со следствием и позволил сотрудникам НАБУ и САП круглосуточно вести за ним наблюдение.
-
Насиров потом признался, что у него не было инфаркта , его оперировали.
-
НАБУ уверяет, что Насирову вручили подозрение правильно .
-
Прокурор по делу утверждает, что перед вручением подозрения Насиров был очень оживленным.
-
Адвокат Насирова Андрей Кузьменко заявил, что Насиров во время вручения ему подозрения и последующего задержания находился в медикаментозном сне.
-
16 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что правительство не восстановило и не сможет восстановить отстраненного главу ГФС Романа Насирова .
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-