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На прифронтовой Луганщине восстанавливают вещание украинские телеканалы


фото: tribun.com.ua
Теле- и радиосигнал в аналоговом формате уже доступен зрителям и слушателям всей Луганщины, в том числе и ее оккупированной части

Об этом сообщает и.о. председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь в Facebook.

"Вопрос восстановления украинской речи решен! Теле- и радиосигнал в аналоговом формате уже доступен зрителям и слушателям всей Луганщины, в том числе и оккупированной части", - отметил Филь.

Ранее сообщалось, что на прифронтовой Луганщине выключили украинское телевидение, работают вещатели "ЛНР". В соцсетях жаловались, что вместо украинских телеканалов у них появились каналы, транслируемые с оккупированной территории Луганщины.

 

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