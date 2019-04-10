На прифронтовой Луганщине восстанавливают вещание украинские телеканалы

10 апреля, 2019, 17:55

Теле- и радиосигнал в аналоговом формате уже доступен зрителям и слушателям всей Луганщины, в том числе и ее оккупированной части

Об этом сообщает и.о. председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь в Facebook.

"Вопрос восстановления украинской речи решен! Теле- и радиосигнал в аналоговом формате уже доступен зрителям и слушателям всей Луганщины, в том числе и оккупированной части", - отметил Филь.

Ранее сообщалось, что на прифронтовой Луганщине выключили украинское телевидение, работают вещатели "ЛНР". В соцсетях жаловались, что вместо украинских телеканалов у них появились каналы, транслируемые с оккупированной территории Луганщины.