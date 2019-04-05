На прифронтовой Луганщине выключили украинское телевидение, работают вещатели "ЛНР"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на местные СМИ.
Так, издание Трибун отмечает, что по состоянию на 5 апреля от электроснабжения отключены шесть объектов КРРТ в Луганской области.
Между тем пользователи соцсетей жалуются, что вместо украинских телеканалов у них появились каналы, транслируемые с оккупированной территории Луганщины.
"И что же получается? Из-за отключения телеканалов в Лисичанске, мы теперь должны смотреть российские? Лично у нас так и произошло. Вчера не было ни одного. Сегодня перенастроили Т-2 и он набрал 8 каналов из "ЛНР", - отмечает пользователь Виктор Гура.
Издание Час Пик сообщает, что в любое время регион может остаться без интернета. Отмечается, что наличие интернета зависит от надежности китайских генераторов, через которые "провайдеры пытаются сохранить бесперебойную работу".
Обесточивание Концерна РРТ продолжается и дальше, сообщает пресс-служба ЛЭО в Facebook .
Лисичанская телебашня Концерна РРТ (РРС-2-РТС) построена в 1970 году. Она имеет высоту 96 метров, покрывает города, райцентры и села Луганщины эфирным телерадиовещанием и цифровым вещанием Т2.
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