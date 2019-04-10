Мининфраструктуры хочет привлечь к производству электробусов в Украине инвесторов из Китая
Об этом во время брифинга "Развитие электромобильности и зарядной инфраструктуры. Игровые тренды и повестку дня в Украине на 2019 "заявил глава ведомства Владимир Емельян, передает Национальный Промышленный Портал .
"Мы пытаемся совместно с китайским бизнесом наладить производство электробусов в Украине. Спрос на электробусы в Европе сумасшедший ", - отметил Емельян.
По словам министра, у китайских производителей нет проблем со сбытом, наоборот, они не в состоянии обеспечить спрос на электробусы.
По мнению министра, Украина может быть интересна китайским партнерам благодаря наличию специалистов автомобильной и IT-отрасли.
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- Напомним, с 13 декабря в столице на маршруте №599 от метро "Харьковская" до улицы Шептицкого начал курсировать первый электробус Skywell .
- Недавно китайская компания BYD выпустила самый длинный в мире электрический автобус К12А длиной в 27 метров, который может вместить более 250 человек.
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