Мининфраструктуры хочет привлечь к производству электробусов в Украине инвесторов из Китая

10 апреля, 2019, 11:58

Министерство инфраструктуры Украины намерено наладить выпуск автобусов на электротяге в Украине совместно с китайскими производителями

Об этом во время брифинга "Развитие электромобильности и зарядной инфраструктуры. Игровые тренды и повестку дня в Украине на 2019 "заявил глава ведомства Владимир Емельян, передает Национальный Промышленный Портал .

"Мы пытаемся совместно с китайским бизнесом наладить производство электробусов в Украине. Спрос на электробусы в Европе сумасшедший ", - отметил Емельян.

По словам министра, у китайских производителей нет проблем со сбытом, наоборот, они не в состоянии обеспечить спрос на электробусы.

По мнению министра, Украина может быть интересна китайским партнерам благодаря наличию специалистов автомобильной и IT-отрасли.

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