В Киеве появился первый электробус. Как он выглядит и маршрут
17 декабря, 2018, 14:25
С 13 декабря в столице на маршруте №599 от метро "Харьковская" до улицы Шептицкого начал курсировать первый электробус Skywell
Об этом сообщается на странице в компании в Facebook.
Первыми в Киеве использовать электробус решилось ООО "Транс-Сити". Предприятие приняло современный экологический общественный транспорт в аренду.
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"Электробус перевозит пассажиров в теплом салоне, с опытным водителем и тихим плавным движением, поэтому даже вызывает удивление своим комфортом", - говорится в сообщении.
Известно, что длина автобуса составляет 8,5 м, на одном заряде автобус ездит до 300 км и заряжается ночью. Салон отапливается дизельным отопителем.
- Напомним, в Сингапуре тестируют новый автобус с электродвигателем и аккумуляторами, которые способны заряжаться за 20 секунд .
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