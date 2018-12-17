В Киеве появился первый электробус. Как он выглядит и маршрут

17 декабря, 2018, 14:25

С 13 декабря в столице на маршруте №599 от метро "Харьковская" до улицы Шептицкого начал курсировать первый электробус Skywell

Об этом сообщается на странице в компании в Facebook.

Первыми в Киеве использовать электробус решилось ООО "Транс-Сити". Предприятие приняло современный экологический общественный транспорт в аренду.

Читайте также: Не Богом данные. Когда украинцы смогут забыть о желтых маршрутках

"Электробус перевозит пассажиров в теплом салоне, с опытным водителем и тихим плавным движением, поэтому даже вызывает удивление своим комфортом", - говорится в сообщении.

Известно, что длина автобуса составляет 8,5 м, на одном заряде автобус ездит до 300 км и заряжается ночью. Салон отапливается дизельным отопителем.