Кабмин утвердил соглашение с НАТО о новом фонде по разминированию

10 апреля, 2019, 14:04

Украинское правительство на заседании 10 апреля утвердил соглашение с НАТО о проекте трастового фонда для разминирования

Соответствующие документы обнародовало РБК-Украина .

Украина и НАТО подписали соглашение о реализации проекта трастового фонда по обезвреживанию взрывоопасных предметов и противодействия самодельным взрывным устройствам 13 декабря 2018, говорится в сообщении.

Отмечается, что выполнение соглашения позволит подготовить документацию, а также достичь совместимости сил Украины и НАТО для защиты гражданского населения от угрозы взрывных устройств.