Кабмин утвердил соглашение с НАТО о новом фонде по разминированию
10 апреля, 2019, 14:04
Украинское правительство на заседании 10 апреля утвердил соглашение с НАТО о проекте трастового фонда для разминирования
Соответствующие документы обнародовало РБК-Украина .
Украина и НАТО подписали соглашение о реализации проекта трастового фонда по обезвреживанию взрывоопасных предметов и противодействия самодельным взрывным устройствам 13 декабря 2018, говорится в сообщении.
Отмечается, что выполнение соглашения позволит подготовить документацию, а также достичь совместимости сил Украины и НАТО для защиты гражданского населения от угрозы взрывных устройств.
- Напомним, 9 апреля на Донбассе взорвалась группа пиротехнических работ ГСЧС , которая разминировали территорию вблизи водопровода насосной станции в с.Зайцево: есть погибший и раненые.
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