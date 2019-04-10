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Кабмин утвердил соглашение с НАТО о новом фонде по разминированию

Украинское правительство на заседании 10 апреля утвердил соглашение с НАТО о проекте трастового фонда для разминирования

Соответствующие документы обнародовало РБК-Украина .

Украина и НАТО подписали соглашение о реализации проекта трастового фонда по обезвреживанию взрывоопасных предметов и противодействия самодельным взрывным устройствам 13 декабря 2018, говорится в сообщении.

Отмечается, что выполнение соглашения позволит подготовить документацию, а также достичь совместимости сил Украины и НАТО для защиты гражданского населения от угрозы взрывных устройств.

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