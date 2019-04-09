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На Донбассе во время разминирования подорвалось подразделение ГСЧС, есть погибший и раненые


фото: REUTERS
Во вторник, 9 апреля, вблизи с. Зайцево Бахмутского района во время разминирования территории вблизи водопровода насосной станции Северский-Донецк-Донбасс (серая зона) взорвалась группа пиротехнических работ ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

Отмечается, что в результате происшествия погиб старшина службы гражданской защиты Бойцов А.Л., ранили старшего лейтенанта службы гражданской защиты Слепкань Д. и старшего сержанта службы гражданской защиты Безкоровайного Е.А.

 

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