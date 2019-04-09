На Донбассе во время разминирования подорвалось подразделение ГСЧС, есть погибший и раненые
9 апреля, 2019, 11:46
Во вторник, 9 апреля, вблизи с. Зайцево Бахмутского района во время разминирования территории вблизи водопровода насосной станции Северский-Донецк-Донбасс (серая зона) взорвалась группа пиротехнических работ ГСЧС
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