Еврокомиссия направила странам ЕС рекомендации на случай Brexit без соглашения
Об этом заявил в среду официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, сообщает пресс-служба ЕК.
Эти предложения включают рекомендации по юридическим нормам и практикам, которые могут быть использованы для регулирования этих отраслей, после того как Великобритания перестанет быть членом ЕС и европейские нормы перестанут быть применимы к этой стране. В частности, в сфере полицейского сотрудничества Еврокомиссия определила порядок поэтапного отключения Великобритании от европейских баз данных и систем обмена полицейской информацией, пока не будут достигнуты новые договоренности о сотрудничестве в этой сфере.
"Еврокомиссия направила государствам ЕС наши рекомендации по пяти областях - по правам граждан и соцобеспечению, защите информации, медицине и медицинскому оборудованию, сотрудничестве в сфере юстиции и криминальной полиции, а также рыболовства, если Великобритания покинет сообщество без соглашения 12 апреля. Выход без соглашения - это не тот вариант, который мы выбираем, мы не хотим этого, но мы к этому готовы ", - говорится в сообщении.
- Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила в ЕС запрос о продлении отсрочки Brexit до 30 июня. Согласно предложению Мэй, если британские парламентарии вовремя согласуют соглашение о Brexit, Британия может выйти из ЕС до выборов в Европарламент 23 мая.
- Мэй накануне внеочередного саммита ЕС встретится с канцлером Германии Меркель и президентом Франции Макрона.
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