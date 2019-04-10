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Бои за Триполи усилились: местные боятся выйти из дому

Боевые действия между Ливийской национальной армией (ЛПА) фельдмаршала Халифы Хафтара и войсками признанного ООН правительства за Триполи усилились
Об этом сообщает AFP со ссылкой на очевидцев.

"Столкновения усилились. Мы боимся выходить из дома", - по телефону прокомментировал один из местных жителей.

Ожесточенные бои начались накануне встречи в этот вечер Совета Безопасности ООН, где будет обсуждаться кризис, возникший в Ливии.

Большую часть ночи в районе Айн-Зара на юго-восточной окраине Триполи был слышен обстрел из тяжелых вооружений.

По словам полковника Мохаммеда Гнуноу, признанное ООН правительство осуществило несколько воздушных налетов на позиции ЛПА к югу от Триполи, а также нанесло удар по линиям снабжения в центральной части Ливии.

Силы Хафтара наступают на два фронта, с юга и юго-востока Триполи, тогда как прибрежные дороги на восток и запад города защищают бойцы правительства.

Как отмечает издание, боевые действия уже заставили бежать с места столкновений тысячи людей, а также привели к гибели нескольких десятков человек.

Как сообщалось, 4 апреля Хафтар приказал своим войскам начать наступление на столицу Триполи, контролируемую международно признанным правительством Ливии. Вскоре его силы оказались на подступах к городу, но 5 апреля проправительственным военизированным формированиям удалось их оттеснить. Боевые действия развернулись в преддверии намеченных на середину апреля переговоров о мирном урегулировании в Ливии под эгидой ООН.

После закрытого заседания 5 апреля Совбез ООН призвал войска Халифы Хафтара прекратить все военные передвижения.

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